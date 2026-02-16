Президент Чехии раскрыл, сколько оружия передали для ВСУ

Петр Павел / © скриншот с видео

Чехия помогла Украине получить уже 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов. Президент Чехии Петр Павел отметил, что эту программу нужно продолжать, потому что это единственный надежный способ обеспечить ВСУ оружием. Без него украинская армия не сможет эффективно защищаться.

Об этом президент Чехии рассказал для издания Odkryto.

Роль инициативы в войне

По словам чешского лидера, этот механизм стал ключевым источником вооружения украинской армии. В прошлом именно благодаря этой программе было получено более 50% всех поступивших в Украину боеприпасов большого калибра. Только за прошлый год объем поставок составил почти 2 миллиона единиц.

«Можно сказать, что она была жизненно важна для Украины. И она продолжает быть такой, потому что у нас пока нет ей альтернативы», — заявил Петр Павел в интервью Odkryto.

Он добавил, что без стабильной поставки снарядов эффективное планирование оборонных операций для Вооруженных сил Украины было бы невозможным. Прага не только выступила инициатором процесса, но и разработала уникальную логистическую систему. Она позволяет аккумулировать финансы от минимум 15 стран-партнеров, находить дефицитные ресурсы на мировых рынках и доставлять их в Украину в кратчайшие сроки по оптимальным ценам.

Прозрачность и финансовый контроль

Несмотря на внутреннюю политическую критику в Чехии по поводу прозрачности расходов, президент подчеркнул, что ни один из международных доноров не высказал замечаний. По словам Павела, к процессу привлекли аудиторов от крупнейших стран-благотворителей, которые контролируют миллиардные потоки средств.

«От ни одного из них мы не получили никакой критики, которая указывала бы на какие-то ошибки в прозрачности или коррупцию», — отметил президент.

Петр Павел резюмировал, что любые обвинения в адрес компаний-поставщиков должны быть расследованы. Однако это не должно ставить под угрозу саму инициативу, которая пользуется высоким доверием международных союзников и официального Киева.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия не настроена на прекращение войны против Украины. В то же время Киев нуждается в большей и более быстрой военной поддержке для мирного урегулирования.

Кроме того, ранее Петр Павел ответил на критику со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки, который обвинил главу государства в самовольных заявлениях во время недавнего визита в Украину. Речь идет о предложении предоставить Украине несколько легких боевых самолетов для борьбы с вражескими беспилотниками.