Президент Чехии сделал неоднозначное заявление об оккупации частей Украины

Петр Павел / © Associated Press

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Оккупация агрессорской Россией части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства. В нынешней ситуации было бы несправедливо со стороны Запада давить на Киев, чтобы он немедленно уволил все временно захваченные РФ регионы.

Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

«В настоящее время Украина, при всей поддержке Запада, не в состоянии освободить оккупированные территории в короткие сроки без больших человеческих потерь. Мы хотим, чтобы она выжила как независимая суверенная страна. Если цена ее выживания заключается в том, что часть территории будет временно оккупирована, то пусть так и будет. Мы никогда юридически не признаем эти оккупированные территории российскими», — сказал он.

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Павел отмечает, что необходимо оказывать военную помощь Украине. Впрочем, уверен президент Чехии, войну нельзя выиграть на поле боя.

По его словам, более мощным инструментом для того, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров, является экономическое давление Европы и США. Мол, это «в интересах обеих сторон Атлантики».

«Учитывая нынешнее состояние российской экономики (россияне) не смогут долго выдерживать экономическое давление. Поэтому рано или поздно, если эти меры будут реализованы, у России не будет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, от чего она пока отказывается», — сказал Павел.

Как сообщали аналитики Института изучения войны в своем отчете, Россия не заинтересована в компромиссах , если они не будут означать капитуляцию Украины. Более того, Москва в дальнейшем продвигает провокативную риторику для подрыва единства США и Европы.

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Напомним, в немецких архивах обнаружили доказательства того, что нынешний президент-диктатор РФ Владимир Путин мечтал о Крыме еще в 90-х. Кроме полуострова, речь идет о востоке Украины и даже севере Казахстана.

Дата публикации 21:09, 01.08.25 Количество просмотров 13 "То, что делает Россия – отвратительно!" Трамп готовит санкции против России!