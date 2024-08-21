Президент Чехии заявил, что мировые государства должны подтолкнуть Украину и Россию к переговорам о мире.

Президент Чехии Петр Павел призвал мировые государства, включая США, Китай и Европейский Союз, объединиться для того, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к мирным переговорам.

Такое мнение он высказал в подкасте PoliTalk, пишет Novinky.

Павел считает, что через несколько лет обе стороны войны могут понять, что продолжать конфликт невозможно, и тогда переговоры станут неизбежными. По его словам, мировые государства должны сыграть ключевую роль в этом процессе, используя политическое, экономическое и дипломатическое влияние.

Президент Чехии отметил, что текущая операция украинских войск в Курской области может усилить позиции Украины на переговорах. "Получив контроль над частью территории России, Украина окажется в более сильной позиции", — подчеркнул Павел.

Хотя справедливый мир, по словам Павела, предполагает возвращение Украине всех ее территорий и компенсацию за нанесенный ущерб, он заметил, что реальность может оказаться другой. Президент Чехии предположил, что даже после переговоров Россия может оставить за собой часть украинских территорий, которые с точки зрения демократических стран будут считаться временно оккупированными.

Павел также отметил, что у России есть достаточно ресурсов для длительной войны, и отметил необходимость продолжения западной поддержки Украины.

"Если мы хотим предоставить Украине возможность для эффективной обороны, мы должны обеспечить ее всем необходимым, включая возможность наносить удары по территории Российской Федерации", — заявил он.

По мнению Павела, после окончания войны Украина должна стать членом ЕС и НАТО, чтобы предотвратить возможное повторное вторжение России в будущем. Он также подчеркнул важность восстановления системы безопасности в Европе, отметив, что эта тема была недооценена после аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" считает, что в настоящее время отсутствуют действенные инструменты для влияния на руководство России, продолжающее действовать с позиции силы. Поэтому о переговорах говорить рано.

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