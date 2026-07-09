Президент Чехии сделал тревожное заявление о мирных переговорах и назвал критическую дату для Украины

Петр Павел. / © Associated Press

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У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры. Есть риск, что Российская Федерация усилит военные действия.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Telegraph в ходе саммита НАТО.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас появилось ограниченное «окно возможностей», чтобы усилить давление на Москву. Павел предположил, что после парламентских выборов 20 сентября российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию.

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«В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы состоятся, окно возможностей сузится», — подчеркнул чешский лидер.

По его словам, союзники должны использовать нынешнее давление на Россию, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров в ближайшие недели.

«Россия сейчас сталкивается с многочисленными внутренними проблемами и вызовами. Недовольство войной среди общества растет. Путину будет все труднее сохранять стабильность внутри страны. Если это давление сохранится, а Украина в дальнейшем успешно будет наносить удары по целям в глубине российской территории — это создаст условия, при которых Россия будет более склонна к переговорам», — заявил Петр Павел.

Он также отметил, что Альянс должен «предоставлять Украине все необходимое для успешной обороны», а также давить на Россию, чтобы убедить Кремль, что «нет другого выбора, кроме как вести переговоры, а не потерпеть поражение, продолжая войну».

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Мирные переговоры — последние новости

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО заявил, что Украине и России давно нужно заключить мирное соглашение. Кроме того, он снова сравнил войну с двумя детьми, которые дерутся в парке, мол, «иногда нужно разрешить им драться».

В то же время в НАТО назвали сценарий войны до конца года. Альянс поддерживает дипломатические усилия, но нет никаких реальных сигналов о том, что Москва готова изменить свои агрессивные намерения или пойти на серьезные уступки.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны перешла с суши и моря в воздух, утверждая, что битва в небе определит исход конфликта.

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