Президент Чехии сделал важное заявление о мире в Украине: что он сказал

Он заявил, что Украина является частью европейской семьи и имеет право на полноправное членство в ЕС и НАТО.

Чехия остается надежным союзником Украины и продолжит поддержку в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Я здесь, чтобы подтвердить президенту Зеленскому и всем украинцам, что Чехия продолжит быть с вами. Мы слышим много разговоров о прекращении огня, но важно, чтобы это было шагом к настоящему миру. Его условия должны быть приемлемыми и согласованными с украинцами", — подчеркнул Павел.

Президент Чехии отметил, что его страна поддерживает суверенный выбор Украины и ее право быть частью европейского сообщества.

По его словам, сейчас обсуждается чешское вовлечение в Коалицию желающих, кроме того, Чехия хочет "поддерживать жизненно необходимые вещи Украинские Вооруженные Силы и мы в трех проектах работаем, чтобы поддержать Украину".

Чехия также работает над тремя проектами поддержки Вооруженных сил Украины.

"Мы призываем союзников не ставить под вопрос членство Украины в НАТО. Это лучшая гарантия мира в Европе", — добавил он.

Напомним, по словам президента Чехии, Европа уже должна готовиться к возможному сценарию, согласно которому она останется без военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

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