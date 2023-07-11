Президент Чехии сделал заявление о поддержке Украины: от чего она будет зависеть

Президент Чехии Петр Павел заявил, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от успехов Вооруженных Сил Украины. Впрочем, готовность поставлять Киеву большое количество оружия может снизиться.

Об этом чешский лидер заявил на саммите НАТО, сообщает The New York Times.

Павел говорит, что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года". Причиной этого президент Чехии называет предстоящие выборы в Соединенных Штатах и других странах.

По его словам, до следующего года следует ожидать "снижения готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия".

"Все, что будет достигнуто до конца этого года, станет основой для переговоров", — отмечает Павел.

В свою очередь, в NYT отмечают, что такое высказывание президента Чехии противоречит заявлениям других лидеров о том, что военная поддержка Украины будет оставаться на текущем уровне.

Военная помощь Украине

Литовское издание LRT пишет, что Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи в 700 млн евро. В частности, в пакет войдут оружие и боеприпасы на 700 млн. евро.

Тем временем лидер французов Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине дальнобойные ракеты SCALP. О своем решении он объявил в первый день саммита НАТО в Вильнюсе.

Известно, что США предоставит Украине новый пакет помощи в 800 миллионов долларов. Кроме кассетных боеприпасов помощь будет включать бронетранспортеры "Брэдли" и "Страйкер".

Также в начале июля Педро Санчес, испанский премьер, объявил о новой помощи Украине. Да, страна в скором времени поставит новую тяжелую технику. В частности, речь идет о четырех танках Leopard и бронетранспортерах.

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