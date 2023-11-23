Президент Чехии заявил, что армии стран ЕС готовятся к возможности конфликта с РФ

Страны Европейского Союза воспринимают страну-агрессорку Россию как угрозу номер один европейской безопасности, а потому готовятся к возможному конфликту в ближайшем будущем.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на встрече в Праге президентов "Вышеградской четверки", сообщает издание Ceske Noviny.

"Все страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе, а это подразумевает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — подчеркнул Павел.

Он высказал мнение о том, что "по окончании войны в Украине России нужно пять-семь лет, чтобы восстановить свою боеспособность и подготовиться к новому военному конфликту". Павел говорит, что темпы восстановления РФ будут напрямую зависеть от того, каким будет результат войны в Украине,

Президент Чехии также отметил важность поддержки Украины, которая "важна для нашей безопасности". Петр Павел отмечает, что Москва должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и ущерб, нанесенный Украине.

Напомним, ранее президент Чехии сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. По его словам, он развивается "не так, как ожидали сами украинцы". В частности, произошло это из-за не очень скорой помощи стране.

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