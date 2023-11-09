Президент Чехии заявил, что Украина не получит военное преимущество на фронте: что дальше

Павел допускает, что в 2024 году состоятся переговоры Украины с РФ.

Развитие событий на фронте не указывает на то, что Украина получит военное преимущество, и время играет в пользу России.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на конференции "Дипломатия и безопасность", сообщает Novinky.

Чешский лидер считает, что в ситуации с войной в Украине время играет в пользу России, и что переговоры между сторонами могут начаться в 2024 году.

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"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы", – сказал Павел.

Он добавил, что выиграв время Россия также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Политик обратил внимание на массовые поставки россиянам вооружения из Северной Кореи, а также попытки обойти санкции.

Россия пытается затянуть войну

По словам президента Чехии, очевидно, что страна-агрессор пытается затянуть конфликт. РФ также может ожидать результатов президентских выборов в США в 2024 году.

В то же время Павел отметил необходимость дальнейшей западной поддержки Украины.

"Ситуация не однозначно позитивная. Позитивным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", — заявил чешский лидер.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для издания The Economist написал, что война переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Статья Залужного наделала шороха! Определяющий этап войны!

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет пытаться добиться результатов на фронте до конца 2023 года и имеет вполне конкретный план на 2024 год.

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