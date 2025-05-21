Президент Чехии заявил о "подарке", который США могут сделать для Кремля

Президент Чехии Петр Павел. / © Associated Press

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Выход Соединенных Штатов Америки из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет "подарком" Кремлю.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает информационное агентство Euractiv.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как проявление разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся. А именно – что он сможет быстро достичь согласия с президентом Путиным и объявить мир в Украине, а также возобновить экономические отношения с Россией", – высказался чешский президент.

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Павел убежден, что Москва сознательно затягивает мирный процесс своими заявлениями о якобы "подготовке меморандума". Это позволяет России выиграть несколько месяцев и избежать ответственности.

Президент Чехии отмечает то, что необходимо скоординированное давление на Россию. В частности, после заявлений Вашингтона о планах ввести 500% тарифы на страны, торгующие энергоресурсами из РФ, в Москве возросло беспокойство.

"Я думаю, что наконец-то настало время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого масштаба, чтобы Россия действительно ощутила их влияние", - добавил президент Чехии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что американский президент США Дональд Трамп неправильно оценил свое влияние на фюрера Кремля Владимира Путина.

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Тем временем новый президент Румынии Никушор Дан сделал заявление о мире в Украине. Да, он высказал мнение о том, что мир не скоро наступит, а компромиссы с диктатором Владимиром Путиным не гарантируют справедливого мира.

Дата публикации 16:01, 20.05.25 Количество просмотров 221 Трамп против, но ЕС все равно наносит новый удар по России | Что произошло