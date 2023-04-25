Президент Чехии заявил о заинтересованности Китая в продолжительной войне в Украине

Петр Павел считает, что Китай не может являться посредником.

Чешский президент Петр Павел заявил, что Китаю выгодно затягивание войны в Украине. По его словам, нельзя доверять КНР в посредничестве в установлении мира между Россией и Украиной.

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью Politico.

"Я считаю, что в пользу Китая сохранить статус-кво. Потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок", — сказал Павел.

По его словам, Китай может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы из Москвы – как обмен на свое "безграничное" партнерство с Кремлем.

"Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину", – добавил он.

Также чешский лидер отмечает: Пекин ежедневно извлекает уроки из конфликта и внимательно следит за тем, "что делает Россия, как реагирует Запад".

Глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто высказался, что для остановки войны необходимо попытаться усадить Украину и РФ за стол переговоров. Мол, посредником в переговорах может выступить Китай.

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