Президент Черногории заразился коронавирусом: что известно

Президента Черногории вакцинировали против COVID-19 в августе прошлого года.

Президент Черногории Мило Джуканович в четверг, 23 декабря, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщается на сайте черногорского лидера.

Отмечается, что глава балканской страны накануне контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Сейчас у Джукановича легкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо.

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"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности", — говорится в сообщении.

Президента Черногории вакцинировали против COVID-19 в августе прошлого года. Заметим, что с начала пандемии в стране с 620 тыс. населения зарегистрировали почти 162 тысячи случаев коронавируса, 2 385 из которых оказались смертельными.

Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Полностью вакцинированный глава ЮАР имел легкие симптомы заболевания и находился на самоизоляции в Кейптауне.

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