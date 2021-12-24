Президент Черногории заразился коронавирусом: что известно

Президента Черногории вакцинировали против COVID-19 в августе прошлого года.
Президент Черногории Мило Джуканович в четверг, 23 декабря, получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщается на сайте черногорского лидера.
Отмечается, что глава балканской страны накануне контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом. Сейчас у Джукановича легкие симптомы заболевания, он чувствует себя хорошо.
"В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет выполнять свои обычные президентские обязанности", — говорится в сообщении.
Президента Черногории вакцинировали против COVID-19 в августе прошлого года. Заметим, что с начала пандемии в стране с 620 тыс. населения зарегистрировали почти 162 тысячи случаев коронавируса, 2 385 из которых оказались смертельными.
Ранее коронавирусную инфекцию подтвердили у президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Полностью вакцинированный глава ЮАР имел легкие симптомы заболевания и находился на самоизоляции в Кейптауне.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.