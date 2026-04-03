Президент Египта дал Зеленскому обещание относительно украинского зерна: о чем договорились
Украина и Египет усиливают сотрудничество: Каир не будет покупать российское зерно, которое оккупанты вывезли с оккупированных украинских территорий.
Египет отказался принимать российское зерно, вывезенное с временно оккупированных украинских территорий, при этом страна заинтересована в увеличении импорта зерна из Украины.
Об этом украинский президент сообщил в официальном Telegram-канале после телефонного разговора с лидером Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.
Глава государства отметил, что президент Египта выразил готовность присоединиться к усилиям для достижения справедливого мира, договорившись о дальнейшей координации действий на уровне министров иностранных дел.
«Египет больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с наших временно оккупированных территорий и одновременно заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение. Также Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. Договорились, что министры иностранных дел будут контактировать», — написал Зеленский в соцсети.
Также он сообщил, что во время переговоров стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива, проанализировав ее влияние на мировой рынок нефти.
«Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Я проинформировал о наших встречах и договоренностях со странами региона. Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества, и мы готовы работать в этом направлении также и с Египтом», — отметил Зеленский.
Напомним, Россия перестраивает оккупированные территории Украины и вывозит оттуда ценные ресурсы. Как пишет Reuters, с этих территорий поставляют, в частности, уголь и зерно в разные страны через восстановленные порты Мариуполя и Бердянска.
