Президент Эстонии назвал легитимными атаки Украины на военные цели в РФ

По его словам, подобные действия вполне законны во время войны.

Президент Эстонии Алар Карис назвал легитимными атаки Украины по военным целям в российском тылу.

Об этом он заявил во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем, сообщила пресс-служба эстонского лидера.

Президент считает, что во время войны для ВСУ вполне законно разрушать инфраструктуру, необходимую оккупационной армии – если это связано с ракетными атаками и ударами беспилотников по гражданским и энергетическим объектам Украины.

"Я считаю абсолютно легитимными атаки Украины на военные цели, расположенные в тылу РФ – это помогает замедлить российскую военную машину", — заявил Карис.

По его словам, РФ не устанавливает ограничений на агрессию по отношению к Украине. Именно поэтому страны Запада не должны устанавливать ограничения на помощь Киеву. Ведь такие действия "только помогут России в планировании агрессивных ударов". Эстонский президент подчеркнул, что западные страны могут забить свои склады оружием, боеприпасами и снаряжением, но "если украинцы потребуют всего этого, эти складские запасы потеряют любое значение".

Карис отмечает, что Европейский Союз вместе со странами НАТО в экономическом и военном плане сильнее, чем Москва.

"Это война, в которой с одной стороны насаждается колониалистическое зло, а с другой стороны защищается международное право и независимость государств. Теперь перед нами стоит вопрос преданности цели и скорейшего поиска необходимых средств, чтобы мы действительно смогли за себя постоять", — отмечает президент.

Карис напомнил, что Эстония приняла решение в течение четырех лет оказывать Украине военную помощь в объеме 0,25% от своего ВВП, а также призвал союзников поступить так же.

"Если все сделают это, то Украина победит. Мы должны дать украинцам то, в чем они действительно нуждаются", — заявил Карис.

Напомним, в ООН высказались об атаке дронами в Татарстане, назвав это "нападениями на гражданскую инфраструктуру".

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