Президент Эстонии назвал сроки возможного нападения России

Алар Карис

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Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Таллин уже готовится к разным сценариям, хотя одной из главных проблем остается защита гражданского населения.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в эфире «Эспрессо».

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По оценке Кариса сейчас Россия находится в слабом положении, поэтому непосредственной угрозы нападения в ближайшее время он не видит. В то же время, прогнозировать поведение Москвы на многие годы вперед невозможно.

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Президент Эстонии обратил внимание на перспективу ближайших 5, 10 или 15 лет. За такой период времени обстоятельства могут измениться, поэтому страна должна готовиться заранее, а не ждать появления непосредственной угрозы.

«Все может произойти, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И эта готовность очень важна», — добавил Карис.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира — НАТО», — сказал Стубб.

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