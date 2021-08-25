Президент Эстонии о перспективах Украины в ЕС: Понадобится 20 лет работы

Президент Эстонии о перспективах Украины в ЕС: Понадобится 20 лет работы

Кальюлайд подчеркнула, что вступление в ЕС имеет множество условий, но Украина, Молдова и Грузия не выполняют критерии членства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Об этом она сказала в интервью " Европейской правде ".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии — ред)", — отметила Керсти Кальюлайд, добавив, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

Кальюлайд подчеркнула, что вступление в ЕС имеет множество условий, но Украина, Молдова и Грузия не выполняют критерии членства.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности ... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", — сказала она.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", — подчеркнула президент Эстонии.

Напомним:

По случаю Дня Европы, который в Украине отмечают 15 мая, президент Владимир Зеленский обратился к гражданам. Глава государства подчеркнул, что Украина — это Европа, а потому обязательно будет в Европейском Союзе.

Большинство граждан поддерживают вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Также украинцы готовы проголосовать за это на референдуме.

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