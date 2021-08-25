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Президент Эстонии о перспективах Украины в ЕС: Понадобится 20 лет работы

Президент Эстонии о перспективах Украины в ЕС: Понадобится 20 лет работы

УНИАН

Кальюлайд подчеркнула, что вступление в ЕС имеет множество условий, но Украина, Молдова и Грузия не выполняют критерии членства.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Об этом она сказала в интервью " Европейской правде ".

"Я бы хотела, чтобы Евросоюз был смелее в вопросе расширения. Нужно какое-то решение для Восточных партнеров: или мы предлагаем им полноценное членство, или создаем новый формат для трех государств, которые имеют амбиции (Украины, Молдовы, Грузии — ред)", — отметила Керсти Кальюлайд, добавив, что сама является сторонником просто расширения, но это займет очень много времени.

Кальюлайд подчеркнула, что вступление в ЕС имеет множество условий, но Украина, Молдова и Грузия не выполняют критерии членства.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности ... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", — сказала она.

По ее словам, Украине, Молдове и Грузии возможно помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, а их экономики уже и сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

"Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа", — подчеркнула президент Эстонии.

Напомним:

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