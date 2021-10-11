Президент Эстонии принял присягу и пообещал отстаивать законы

Перед присягой Кариса с речью выступила уже бывшая президент страны Керсти Кальюлайд.

Новый президент Эстонии Алар Карис вступил в должность в понедельник, 11 октября.

Церемония инаугурации состоялась в здании эстонского парламента, сообщает Delfi.

Перед присягой Кариса с речью выступила уже бывшая президент страны Керсти Кальюлайд.

"Парламентская Эстония опирается именно на главу государства с ограниченной властью, который должен сформулировать для всех нас, откуда и куда мы идем. Этого ждет от него народ. Парламентская Эстония доверяет своему главе надзор за мыслью и Конституцией. Этого требует от него Конституция", — отметила она.

63-летний Алар Карис по образованию биолог (молекулярная генетика), ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 года возглавляет Национальный музей Эстонии. Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.

Напомним:

Парламент Эстонии 31 августа с второй попытки избрал Алара Кариса на должность президента Эстонии. За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голоса за 68 необходимых. Восемь бюллетеней были не заполнены, ни один не признали недействительным.

За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голоса за 68 необходимых. Восемь бюллетеней были не заполнены, ни один не признали недействительным. В первом раунде голосования (из трех возможных), который состоялся 30 августа, ему не хватило пять голосов до 2/3 от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов.

(из трех возможных), который состоялся 30 августа, до 2/3 от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов. Отмечается, что Карис изначально был единственным кандидатом на пост президента, выдвинутым коалиционными партиями — Партией реформ и Центристской партией.

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