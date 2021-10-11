Президент Эстонии принял присягу и пообещал отстаивать законы

Перед присягой Кариса с речью выступила уже бывшая президент страны Керсти Кальюлайд.
Новый президент Эстонии Алар Карис вступил в должность в понедельник, 11 октября.
Церемония инаугурации состоялась в здании эстонского парламента, сообщает Delfi.
Перед присягой Кариса с речью выступила уже бывшая президент страны Керсти Кальюлайд.
"Парламентская Эстония опирается именно на главу государства с ограниченной властью, который должен сформулировать для всех нас, откуда и куда мы идем. Этого ждет от него народ. Парламентская Эстония доверяет своему главе надзор за мыслью и Конституцией. Этого требует от него Конституция", — отметила она.
63-летний Алар Карис по образованию биолог (молекулярная генетика), ранее был государственным контролером, ректором Университета естественных наук и Тартуского университета, а с октября 2017 года возглавляет Национальный музей Эстонии. Карис никогда не входил ни в одну политическую партию, что считается его преимуществом.
Напомним:
- Парламент Эстонии 31 августа с второй попытки избрал Алара Кариса на должность президента Эстонии. За кандидатуру Алара Кариса отдали 72 голоса за 68 необходимых. Восемь бюллетеней были не заполнены, ни один не признали недействительным.
- В первом раунде голосования (из трех возможных), который состоялся 30 августа, ему не хватило пять голосов до 2/3 от общего количества. Коалиционные политсилы вместе имеют лишь 59 голосов.
- Отмечается, что Карис изначально был единственным кандидатом на пост президента, выдвинутым коалиционными партиями — Партией реформ и Центристской партией.