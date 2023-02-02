Президент Еврокомиссии фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Боррель прибыли в Киев

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в четверг, 2 февраля, прибыли в Киев.

Об этой политике сообщили в Twitter.

Урсула фон дер Ляен в своем сообщении написала, что уже в четвертый раз приехала в украинскую столицу после полномасштабного вторжения России. Она объявила о поддержке и сотрудничестве.

"Приятно приехать в Киев. В этот раз с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС остается рядом с Украиной как никогда", — написал фон дер Ляен.

Хорошо, что я вернулся в Киев мой четвертый раз после вторжения России.



В этот раз с моей командой комиссаров.



Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной, как никогда.



И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Урсула фон дер Ляен (@vonderleyen) 2 февраля 2023 г.

В свою очередь Жозеп Боррель подчеркнул: прибыл в Киев, чтобы "передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну".

"Помощь ЕС достигла 50 миллиардов евро с началом войны с Россией. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И все равно будет стоять с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", — написал Боррель.

Он прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну.



Помощь ЕС составила 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И все равно будет стоять с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT - Жозеп Боррель Фонтеллес (@JosepBorrellF) 2 февраля 2023 г.

Напомним , президент Австрии Александр Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Киев с официальным визитом. В частности, посетил Бучу на Киевщине и опубликовал оттуда фото.

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