Президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС осудили признание Россией ОРДЛО

В ЕС подчеркнули, что они отреагируют на действия России.

В совместном заявлении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявили, что признание Россией ОРДЛО — это нарушение норм международного права.

Об этом они написали в Twitter.

Европейские политики подчеркнули, что признание фейковых образований является вопиющим нарушением норм международного права и территориальной целостности Украины.

Recognition of the two separatist territories in #Ukraine is blatant violation international law, territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU и его партнеры будут действовать с единством, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. -- Ursula von der Leyen ( @ vonderleyen ) February 21, 2022

"Признание двух сепаратистских территорий является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют на это единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной", — говорится в совместном заявлении.

Recognition of the two separatist territories in #Ukraine is blatant violation international law, territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU и его партнеры будут действовать с единством, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости касательно признания Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".

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