Президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС осудили признание Россией ОРДЛО

В ЕС подчеркнули, что они отреагируют на действия России.
В совместном заявлении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявили, что признание Россией ОРДЛО — это нарушение норм международного права.
Об этом они написали в Twitter.
Европейские политики подчеркнули, что признание фейковых образований является вопиющим нарушением норм международного права и территориальной целостности Украины.
Recognition of the two separatist territories in #Ukraine is blatant violation international law, territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.-- Ursula von der Leyen ( @ vonderleyen ) February 21, 2022
The EU и его партнеры будут действовать с единством, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.
"Признание двух сепаратистских территорий является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют на это единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной", — говорится в совместном заявлении.
Recognition of the two separatist territories in #Ukraine is blatant violation international law, territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022
The EU и его партнеры будут действовать с единством, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.
Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом последние новости касательно признания Владимиром Путиным "ЛНР" и "ДНР".
Читайте также:
- "Это не пустая бравада": Путин заявил, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие
- Путин заявил, что в Украине нет "устойчивой государственности"
- Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация – Путин