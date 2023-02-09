Президент Европарламента: "Каждый предоставленный Украине самолет – это еще один день свободы и мира"

Президент Европарламента Роберта Мецола убеждена, что Украина станет членом ЕС. В своем выступлении перед речью украинского президента Владимира Зеленского она отметила, что наша страна сегодня бьется не только за свои ценности, но и за европейские.

Об этом пишет Зеркало недели.

"Я горда сказать, что этот дом европейской демократии, его члены, наш Европейский Союз всегда стоял с вами. Мы понимаем, что вы боретесь не только за ваши ценности, но и за наши, за те идеи, которые нас делают всех европейцами. Поэтому что Украина – это Европа, и будущее вашего народа – в Европейском Союзе", — отметила Мецола.

Она отметила, что ЕС должен демонстрировать поддержку Украины не только словами, но и делами, "политическим желанием, чтобы гарантировать легкий, скорейший процесс вступления, с фондами для ваших людей, с помощью реконструкции и обучения ваших солдат, с военным оборудованием и оборонными системами".

Она призвала страны ЕС сделать следующий шаг в вопросе военной помощи Украины — дать нам истребители и остальное вооружение, в котором мы нуждаемся.

"Мы помогаем вам финансово, в процессе реконструкции, помогаем тренировать военных, предоставляем системы защиты и оружие. И вы должны победить. Все страны-члены ЕС должны перейти к следующему шагу и предоставить истребители и вооружение, которое вам так необходимо для продолжения борьбы", – сказала Мецола.

Она подчеркнула, что "каждый предоставленный самолет – это еще один день свободы и мира".

"Вам не нужно убеждать всех нас в том, насколько это важно, насколько важно поддерживать Украину и всех тех, кто отдает свою жизнь… Мы должны привлечь к ответственности тех, кто начал эту страшную войну. Хочу повторить обещание, данное мной, когда я приехала в прошлом году в Киев – мы с вами, мы защищаем вас и будем с вами так долго, как это необходимо. Свобода победит", — подчеркнула президент Европарламента.

Ранее Зеленский сообщил, что с лидерами Франции и Германии он обсудил, в частности, реализацию формулы мира, призванную обеспечить устойчивое прекращение войны и справедливый мир.

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