Президент Европейского совета считает, что новый пакет санкций для России с эмбарго на нефть поддержат все страны ЕС

Президент Европейского совета считает, что новый пакет санкций для России с эмбарго на нефть поддержат все страны ЕС

Рано или поздно нефть и газ попадут под санкции.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предложение Европейской комиссии в отношении шестого пакета санкций с эмбарго на нефть для России из-за войны, которую она развязала против Украины, поддержат все страны-члены Европейского союза.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

«Я могу заверить вас, что я очень усердно работаю со своей командой и с моими коллегами, чтобы убедиться, что мы сможем в очень короткие сроки занять единую позицию по предложению, вынесенному на обсуждение Комиссией», - сказал он.

Он заметил, что в прошлом «систематически были какие-то опасения, что мы не сможем быть едиными».

«Вместе с тем, нам систематически удавалось занимать единую позицию. И, конечно, это требовало каких-то переговоров, обсуждений, ведь нам нужна поддержка 27 правительств. Несколько недель назад я публично заявил в Европарламенте, что рано или поздно нефть и газ попадут под санкции. Это важный шаг. Комиссия положила предложения в отношении санкций на стол, но это правительства, это Совет, который принимает решение», - подчеркнул президент Европейского совета.

Напомним, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против России за агрессию против Украины. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких банков РФ, запрет государственных информационных вещателей.

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