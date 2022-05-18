Президент Европейского Совета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

Глава Европейского Совета Шарль Мишель предложил сделать процесс расширения Евросоюза более быстрым и эффективным.

Президент Евросовета считает, что нынешнее состояние процесса вызывает разочарование как у самого Евросоюза, так и у потенциальных будущих членов ЕС.

Об этом Мишель заявил в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета.

"Мы должны сделать процесс расширения более эффективным и живым. Этот процесс сейчас является игрой с нулевой суммой. Все или ничего. И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширениях затягиваются... По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Молдовы и Грузии", - отметил он.

Председатель Европейского Совета подчеркнул, что пора сделать процесс евроинтеграции будущих членов более быстрым и обратимым. То есть страны смогут постепенно почувствовать конретные выгоды евроинтеграции, что будет побуждать их к проведению необходимых реформ.

"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца.

Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Большее за большее. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с совещательным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня", - сказал Мишель.

Президент Европейского Совета добавил, что принцип обратимости будет связан с реформами внутри стран, которые начали процесс присоединения к ЕС. К примеру, если страна отступает от принципа верховенства права, то она может утратить часть преимуществ, полученных от евроинтеграции.

"Итак, каковы основные преимущества этого нового процесса расширения? Он будет поощрять и ускорять необходимые структурные реформы и связь этих стран с Европейским Союзом. Кроме того, особое и немедленное внимание следует уделить двусторонним спорам, часто мотивированным вопросами меньшинств", - отметил он.

Напомним, Европейская комиссия разработала план послевоенного восстановления Украины, получивший название "Отстроить Украину". В ЕК подчеркнули, что выделение средств, как утверждается, будет связано с жесткими условиями, такими как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства. Реформы должны приблизить страну к ЕС – Украина хочет стать его членом.

Приближается ли Украина к вступлению в ЕС

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