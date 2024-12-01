Президент Европейской рады сделал заявление о будущем Украины

Президент Европейской рады Антониу Кошта прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом идет речь в видео, опубликованном на Телеграмм-канале Главы украинского государства.

Мы приехали сюда в первый день нашей работы. Мы хотим выразить свою поддержку вам. Мы оставались, остаемся и будем стоять с вами во время этой войны. Но мы также хотели бы говорить и о будущем, потому что мы хотим приветствовать вас уже членом нашей. сообщества, членом нашего Союза

Со своей стороны высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, также прибывшая в Киев, заявила о необходимости сконцентрировать все усилия, чтобы прекратить войну в Украине, "для того, чтобы ослабить Россию и усилить Украину".

Комиссар по расширению Марта Кос добавила: "Я – та, кто будет помогать вам на пути европейской интеграций. Я буду помогать вам даже сейчас с восстановлением Украины. Но моей задачей будет – подготовка места для вас в Европейском союзе".

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи стороны обсудили видение европейских и глобальных дел: проблемы и перспективы.

"Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе. Мир – это фундамент, и мы будем делать все и дальше, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, развязанную Россией не только против Украины, но и против объединенной Европы, закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны. с первого дня российского полномасштабного вторжения", — написал президент Украины в соцсети.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, российский Генштаб и Минобороны подбирают цели для ударов на территории Украины этой новой ракетой.

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