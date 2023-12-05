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Президент Еврорады сократит свой визит в Китай из-за заявлений Орбана — Politico

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Президент Еврорады сократит свой визит в Китай из-за заявлений Орбана — Politico

Виктор Орбан и Шарль Мишель. / Фото: Associated Press

Мишель вернется из КНР после первого дня встреч.

Президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свою поездку в Пекин из-за действий венгерского премьер-министра Виктора Орбана, угрожающего сорвать предстоящий саммит лидеров ЕС.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официального представителя ЕС.

Следует заметить, что Мишель едет в Китай на первый с 2019-го очный саммит ЕС-Китай. По словам источника издания, он "вернется в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение с лидерами (ЕС) по дальнейшим действиям".

Отмечается, что Европейский совет вернется из Пекина после первого дня встреч в четверг — отчасти из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в КНР, чтобы поговорить с лидерами ЕС без прослушивания со стороны Китая.

К слову, Мишель встретился с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе, пытаясь снизить напряженность накануне саммита лидеров ЕС. После встречи Мишель отметил важность "единства ЕС", которое, по его словам, "требует постоянных усилий и является нашей главной силой".

Напомним, ранее Шарль Мишель прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о вступлении Украины в ЕС. По словам Орбана, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии". Президент Европейского совета говорит, что ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.

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Дата публикации
Просмотры
681
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