Президент Еврорады сократит свой визит в Китай из-за заявлений Орбана — Politico

Президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свою поездку в Пекин из-за действий венгерского премьер-министра Виктора Орбана, угрожающего сорвать предстоящий саммит лидеров ЕС.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на официального представителя ЕС.



Следует заметить, что Мишель едет в Китай на первый с 2019-го очный саммит ЕС-Китай. По словам источника издания, он "вернется в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение с лидерами (ЕС) по дальнейшим действиям".



Отмечается, что Европейский совет вернется из Пекина после первого дня встреч в четверг — отчасти из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в КНР, чтобы поговорить с лидерами ЕС без прослушивания со стороны Китая.



К слову, Мишель встретился с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе, пытаясь снизить напряженность накануне саммита лидеров ЕС. После встречи Мишель отметил важность "единства ЕС", которое, по его словам, "требует постоянных усилий и является нашей главной силой".

Напомним, ранее Шарль Мишель прокомментировал заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о вступлении Украины в ЕС. По словам Орбана, членство Украины в ЕС "сегодня не совпадает с национальными интересами Венгрии". Президент Европейского совета говорит, что ЕС уже есть соглашение об ассоциации с Киевом.

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