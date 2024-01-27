Президент Евросовета останется в должности из-за опасений, что ее может возглавить Орбан – The Guardian

Президент Европейского совета Шарль Мишель отказался от планов досрочно уйти с должности из-за опасений, что этот пост займет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее решение Шарль Мишель принял за шесть дней до решающей встречи лидеров ЕС, на которой, как ожидается, Орбан в очередной раз заблокирует предоставление Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро.

Лидеры Евросоюза рассматривают возможность запуска механизма, лишившего Венгрию права голоса.

Три недели назад Шарль Мишель объявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента от Бельгии, где когда-то был премьер-министром.

В пятницу, 26 января, Мишель заявил, что передумал после того, как стал объектом "интенсивного внимания СМИ" и некоторых "экстремальных реакций" вне европейских институций.

Его решение вызвало предположение, что Виктор Орбан может случайно стать президентом Евросовета с июля, если государства-члены не смогут оперативно найти преемника.

В обычных обстоятельствах руководители главных институтов ЕС избираются после европейских выборов в июне. Этот процесс может длиться много месяцев и, согласно правилам ЕС, страна, председательствующая на ротационной основе в течение шести месяцев, вступает в должность при отсутствии новоизбранного президента.

Поскольку Венгрия должна была председательствовать в ЕС в течение второго полугодия, это передало бы бразды правления Орбану.

"Я не хочу, чтобы это решение отвлекало нас от нашей миссии или подрывало этот институт и наш европейский проект, а также не было использовано каким-либо образом для раскола Европейского Совета", — отметил Мишель.

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Роль президента предусматривает председательство на заседаниях Европейского совета и посредничество в соглашениях между государствами-членами, включая текущую борьбу за то, чтобы Венгрия поддержала пакет поддержки для Украины.

В пятницу источники, осведомленные с этими переговорами, сказали, что Виктор Орбан, похоже, снова заблокирует средства в следующий четверг, когда состоится внеочередная встреча лидеров ЕС для обсуждения вопроса, отложенного после того, как премьер-министр Венгрии отказался поддержать финансовый пакет для Киева на последнем декабрьском саммите.

Источники говорят, что терпение стран-членов иссякает и, если в течение следующих шести дней не произойдет прорыв, остальные 26 стран-членов могут пойти на то, чтобы полностью лишить Венгрию права голоса.

Дипломатические источники говорят, что лидеры ЕС считают, что они должны прекратить то, что они считают "шантажом".

Статья 7 договора ЕС позволяет государствам-членам блокировать другую страну от голосования, но месяц назад это считалось "последним мероприятием" и нежизнеспособным вариантом.

Но инсайдеры говорят, что сейчас это выглядит реальностью, если они не смогут изменить решение Орбана в течение следующих шести дней.

За последние два дня Шарль Мишель совершил 13 звонков лидерам, включая Орбана, а его помощники ездили в Будапешт, чтобы попытаться убедить венгерского лидера присоединиться к другим странам-членам ЕС.

Напомним, 7 января Шарль Мишель объявил, что будет баллотироваться на выборах в Европарламент летом, поэтому досрочно покинет пост. Если это произойдет, преемником Шарля на время может стать действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Учитывая напряженные отношения с Венгрией, большинство стран Европейского Союза "отчаянно хотели бы избежать" сценария того, что в течение шести месяцев Радой будет руководить премьер страны Виктор Орбан.

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