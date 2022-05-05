Президент Евросовета рассказал, когда внесет на рассмотрение заявку Украины о членстве

Президент Евросовета рассказал, когда внесет на рассмотрение заявку Украины о членстве

Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе

Президент Европейского совета Шарль Мишель пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство ЕС и намерен это сделать тогда, когда для этого наступи лучший момент.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос будет рассмотрен в Европейском совете.

«В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня», - заметил он.

Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.

«По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней», - добавил Мишель.

"Совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам», - резюмировал он.

ак сообщалось, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС.

Читайте также:

Евросоюз готовит против России шестой пакет санкций – какие страны готовы усилить военную помощь