Президент Евросовета рассказал, когда внесет на рассмотрение заявку Украины о членстве

Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе
Президент Европейского совета Шарль Мишель пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство ЕС и намерен это сделать тогда, когда для этого наступи лучший момент.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что после того, как Европейская комиссия в июне передаст свои выводы, далее вопрос будет рассмотрен в Европейском совете.
«В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня», - заметил он.
Заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.
«По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней», - добавил Мишель.
"Совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам», - резюмировал он.
ак сообщалось, Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС уже в ближайшее время.
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС.
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