Президент Финляндии боится за судьбу АЭС из-за агрессии РФ в Украине

Обстановка в Украине поставила под угрозу строительство АЭС в Финляндии.
Действия России в Украине повлияют на оценку безопасности совместного финско-российского проекта атомной электростанции Hanhikivi1 на северо-западе Финляндии.
Об этом во вторник заявил президент Финляндии Саули Нииностио, передает Financial Post.
Он отказался комментировать вероятный результат оценки и добавил, что правительство Финляндии примет окончательное решение о предоставлении разрешения на строительство.
АЭС — совместный проект консорциума финских коммунальных предприятий и дочерней российской государственной компании "Росатом".
Атомная энергетическая компания Fennovoima на 66% принадлежит финской Voimaosakeyhtiö SF, остальные – 34%, принадлежит RAOS Voima Oy, финской дочери российского "Росатома".
Если Россия нападет на Украину, Росатом, скорее всего, попадет под санкции.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании "независимости" "ЛДНР".
Премьер-министр Британии Борис Джонсон во время выступления в парламенте во вторник, 22 февраля, объявил о первых санкциях против России.