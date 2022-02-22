Президент Финляндии боится за судьбу АЭС из-за агрессии РФ в Украине

Президент Финляндии боится за судьбу АЭС из-за агрессии РФ в Украине

Обстановка в Украине поставила под угрозу строительство АЭС в Финляндии.

Действия России в Украине повлияют на оценку безопасности совместного финско-российского проекта атомной электростанции Hanhikivi1 на северо-западе Финляндии.

Об этом во вторник заявил президент Финляндии Саули Нииностио, передает Financial Post.

Он отказался комментировать вероятный результат оценки и добавил, что правительство Финляндии примет окончательное решение о предоставлении разрешения на строительство.

АЭС — совместный проект консорциума финских коммунальных предприятий и дочерней российской государственной компании "Росатом".

Атомная энергетическая компания Fennovoima на 66% принадлежит финской Voimaosakeyhtiö SF, остальные – 34%, принадлежит RAOS Voima Oy, финской дочери российского "Росатома".

Если Россия нападет на Украину, Росатом, скорее всего, попадет под санкции.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании "независимости" "ЛДНР".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон во время выступления в парламенте во вторник, 22 февраля, объявил о первых санкциях против России.