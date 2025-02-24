Президент Финляндии едва не расплакался, вспомнив, как РФ оккупировала его страну

Стубб призвал не дать России того, что она хочет, поскольку она будет продолжать агрессию.

Россия развязала войну не только против Украины. Эта война касается и Европы.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе саммита "Поддерживай Украину" с участием мировых лидеров.

"В Финляндии действительно понимают то, что вы проходите. У нас 1340 километров границы с Россией. В феврале 1945 года Россия напала на нас без провокаций. И мы побороли две экзистенциальные войны. Первая продолжалась 105 дней, мы выдержали. Вторая война продолжалась на удержание 1100 дней. Вы также проходите это сейчас. Для меня эта война касается выживания украинцев. Мир, который мы должны принять от Путина, должен быть основан на независимости", - сказал он.

По его словам, Россия склонна украшать свои действия, несмотря на то, что она стала причиной разрыва отношений с соседями.

"Россия сама начала эту войну. Но она начала захват территорий еще в 2008 году, когда напала на Грузию. Для тех, кто сомневается, хочу сказать. Вы не можете доверять Путину. Вы не можете заключить с ним какое-то соглашение. Потому что это значит, что это согласие с Китаем. Я также хочу сказать, что будем продолжать оказывать поддержку, как мы это делали с самого начала", — напомнил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.

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