Президент Финляндии намекнул на существенные сдвиги между Украиной и РФ: подробности заявления

Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой обсуждений стало перемирие между Украиной и Россией.

Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Разговор состоялся 8 мая. В ней также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. По словам Стубба, диалог был конструктивным и содержал «значительные шаги вперед» в направлении мирного урегулирования.

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«Мы обсуждали прекращение огня. США выразили свою приверженность этому процессу. Это очень важно как для Украины, так и для всего мира», — подчеркнул Стубб.

По словам финского лидера, разговор с Трампом длился примерно 15-20 минут. Обсудили не только перемирие, но и предварительный контакт Трампа с Зеленским.

Премьер Норвегии Стере также положительно оценил беседу: «Разговор оказался полезным, и Трамп выразил приверженность достижению мира в Украине».

Финский президент уточнил, что после этих переговоров Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение с требованием объявить 30-дневное перемирие между Украиной и Россией.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о последствиях, если она откажется прекратить боевые действия против Украины. Он добавил, что ответ будет решительным и скоординированным со всей Европой и США.

Также лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к заключению «справедливого» мирного соглашения по Украине.