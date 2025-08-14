ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

Президент Финляндии назвал ближайшие недели решающими для мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Запад активно работает над достижением крепкого мира в Украине, и подчеркнул, что следующие дни и недели могут стать переломными в этом процессе.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

Страны Запада сейчас интенсивно работают над тем, чтобы обеспечить продолжительный мир между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.

Он рассказал, что принял участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, назвав этот разговор «прекрасным».

«Общие взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением крепкого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу пути. В ближайшие несколько дней и недель могут оказаться решающими», — отметил финский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.

Мы ранее информировали, что Трамп не исключает того, что после встречи с Путиным он может быстро организовать саммит РФ, США и Украины.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie