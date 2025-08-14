- Дата публикации
Президент Финляндии назвал ближайшие недели решающими для мира в Украине
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Запад активно работает над достижением крепкого мира в Украине, и подчеркнул, что следующие дни и недели могут стать переломными в этом процессе.
Страны Запада сейчас интенсивно работают над тем, чтобы обеспечить продолжительный мир между Россией и Украиной.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
Он рассказал, что принял участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, назвав этот разговор «прекрасным».
«Общие взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением крепкого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу пути. В ближайшие несколько дней и недель могут оказаться решающими», — отметил финский лидер.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.
Мы ранее информировали, что Трамп не исключает того, что после встречи с Путиным он может быстро организовать саммит РФ, США и Украины.