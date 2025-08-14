Президент Финляндии назвал ближайшие недели решающими для мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

Страны Запада сейчас интенсивно работают над тем, чтобы обеспечить продолжительный мир между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.

Он рассказал, что принял участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, назвав этот разговор «прекрасным».

«Общие взгляды и единство. Мы вместе работаем над прекращением огня и установлением крепкого мира. Мы поддерживаем Украину на каждом шагу пути. В ближайшие несколько дней и недель могут оказаться решающими», — отметил финский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.

Мы ранее информировали, что Трамп не исключает того, что после встречи с Путиным он может быстро организовать саммит РФ, США и Украины.