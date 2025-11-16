Президент Финляндии назвал срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште "стратегической ошибкой" РФ

Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб считает отмену встречи лидера Кремля Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «еще одним примером стратегической ошибки со стороны России».

Об этом он сказал в интервью AP.

«Отмена встречи стала еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили», — подчеркнул Стубб.

По его словам, во время телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым американская сторона, вероятно, поняла, что «россияне не сделали ни шага», поэтому «нет смысла вовлекать Трампа в ситуацию, где он не получит соглашения или результата».

Стубб также прокомментировал колебания политики Трампа по отношению к Украине. По его мнению, президент США то стремится наладить отношения с Путиным, то оказывает на него давление, аналогично действуя и в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Трамп сообщал 16 октября, что хочет провести встречу с Путиным в Венгрии. Дату саммита он не объявлял, но отмечал, что перед этим запланированы переговоры на уровне глав МИД.

22 октября Трамп заявил, что отменил саммит с Путиным в Будапеште, однако, по его словам, они встретятся «в будущем».

Между тем, в Турции заявили, что готовы принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Однако Песков сказал, что нет необходимости встречаться Путину с Трампом.