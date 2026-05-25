Президент Финляндии назвал условие мира с РФ и намекнул на свою тайную роль от ЕС

Зеленский и Стубб / © Офис президента Украины

Президент Финляндии Александр Стубб готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией.

Об этом он рассказал телеканалу Yle.

По его мнению, мирные переговоры могут начаться, когда Россия обязуется прекратить огонь.

«Если вы спросите, то, вероятно, на этот вопрос нельзя ответить негативно», — сказал Стубб, отвечая на вопрос, согласен ли он быть представителем Европы на переговорах.

С точки зрения Украины, военная ситуация выглядит гораздо лучше, чем когда-либо во время этой войны, добавил Стубб.

«Первый год этой войны был борьбой за выживание для Украины. После этого три года стойкости. Теперь это чистая математика. Мы сейчас находимся в ситуации, когда один погибший украинский солдат эквивалентен восьми погибшим российским солдатам. Кроме того, популярность войны в России падает», — отметил глава Финляндии.

Отвечая на вопрос об открытии границы Финляндии с РФ, Стубб сказал, что «граница откроется, когда станет ясно, что Россия не будет использовать иммигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии».

Как добавляет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на дипломатические источники, Стубба готовят к выполнению важной задачи. Европа готовится начать переговоры с Россией. Источники говорят, что процесс находится на начальной стадии, президент Финляндии может занять в нем центральное место.

Напомним, Евросоюз хочет определить своего спецпредставителя на переговорах. Среди кандидатов рассматривают бывшего премьера Италии Марио Драги, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель или действующего президента Финляндии Александра Стубба.

