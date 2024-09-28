Президент Финляндии объяснил алгоритм действий Украины по вступлению в НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сначала станет членом Евросоюза, а уже потом сможет присоединиться к НАТО.

Об этом Стубб сказал на Хельсинкском форуме безопасности, информирует ЕП.

На вопрос о том, может ли Украина рассчитывать на приглашение в НАТО до конца года, он ответил, что "это нереалистично". Он отметил, что вступление Украины в НАТО вполне реально, но не в ближайшей перспективе.

"Я думаю, что своеобразной последовательностью будет: первое – членство в ЕС, второе – членство в НАТО", – добавил он.

Он заявил, что сначала с Украиной будут согласованы договоры безопасности, которые на сегодняшний день заключены с более чем 20 странами, затем Киеву нужно будет договариваться о двусторонних гарантиях безопасности с такими странами как США, Британия или Франция, затем Украину примут в Евросоюз и только после этого в НАТО.

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Позицией Финляндии, подчеркнул он, поддержка членства Украины в НАТО. "Но время должно быть верным. Мы все знаем, что страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО", – заявил финский президент.

"Не привязывайте все к получению приглашения сейчас. Это случится. Это последовательный процесс. Россия хочет любой ценой избежать приближения НАТО к ее границам. Она получила Финляндию, она получит Украину и все те страны, которые хотят присоединиться к Альянсу", – добавил он.

Он исключил предположение, что Россия сможет войной удержать Украину от членства в НАТО, поскольку, по его мнению, война рано или поздно закончится.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай и Бразилия заявили о создании платформы для "урегулирования украинского вопроса": детали.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер Британии заявил об "решающих неделях и месяцах" войны.

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