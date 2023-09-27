Президент Финляндии объяснил, почему победа Украины в войне нужна всему миру

Россия грубо нарушает международное право, пренебрегая суверенитетом и территориальной целостностью Украины.
Справедливое завершение войны в Украине нужно всему миру, ведь победа украинцев поможет снизить международную напряженность.
Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Финляндии Саули Нииностио.
Президент Финляндии заявил, что российская агрессия против Украины касается не только Европы, но всего мира. В частности, она касается всех стран с точки зрения принципов, поскольку может иметь глобальные последствия.
"Война в Украине не должна превратиться в один из многих растянутых конфликтов, которые мы видим сейчас в мире. В интересах всех нас достичь мира, который будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он должен быть объективным", — заявил Нииностио.
Он добавил, что его страна поддерживает усилия Украины по достижению справедливого и продолжительного мира.
Напомним, ранее сообщалось, что в ООН сообщили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Шойгу произнес, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".
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