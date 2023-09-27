Президент Финляндии объяснил, почему победа Украины в войне нужна всему миру

Справедливое завершение войны в Украине нужно всему миру, ведь победа украинцев поможет снизить международную напряженность.

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Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил президент Финляндии Саули Нииностио.

Президент Финляндии заявил, что российская агрессия против Украины касается не только Европы, но всего мира. В частности, она касается всех стран с точки зрения принципов, поскольку может иметь глобальные последствия.

"Война в Украине не должна превратиться в один из многих растянутых конфликтов, которые мы видим сейчас в мире. В интересах всех нас достичь мира, который будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он должен быть объективным", — заявил Нииностио.

Он добавил, что его страна поддерживает усилия Украины по достижению справедливого и продолжительного мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН сообщили, сколько гражданских погибло в Украине с начала полномасштабной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шойгу произнес, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".

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