Президент Финляндии оценил изменение риторики Трампа в отношении Украины

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Украины есть шансы вернуть свои временно оккупированные территории.

Об этом он заявил в интервью Politico.

Стубб отметил, что недавнее неожиданное сообщение Трампа в Truth Social, где тот написал, что Украина при поддержке ЕС и НАТО может отвоевать все территории, утраченные в войне с Россией, стала «переломным моментом» в демонстрации позиции американского президента в отношении войны.

«Все сигналы, которые мы получаем, показывают, что президент Трамп очень серьезный… Я думаю, президент Трамп справедливо разочарован президентом Путиным и это не оставляет места для двойной трактовки», — добавил он.

Стубб также отметил, что Россия видит экономическую цену войны, поскольку у нее кончились резервы.

Напомним, Трамп выступил с речью на открытии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Заявления Трампа были резкими в сторону РФ. Так, например, глава Белого дома заявил, что Россия ведет бессмысленную войну уже три с половиной года. В то же время настоящее военное государство должно было выиграть его меньше, чем через неделю. По мнению Трампа, столь скромные военные успехи не делают России честь. Трамп также добавил, что РФ «имеет вид бумажного тигра».