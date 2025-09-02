Президент Финляндии оценил шансы на прекращение огня в Украине в ближайшее время

Александер Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины продвигаются, но в то же время выразил скептицизм по поводу быстрого достижения мира.

Об этом пишет Sky News.

«Нам нужно согласовать договоренности по безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат для этого поддержку», — сказал Стубб журналистам, отметив ключевую роль США.

По его словам, Финляндия вместе с представителями оборонных ведомств работает над конкретными планами.

«Мы достигаем прогресса в этом вопросе и надеемся, что в скором времени найдем решение», — добавил он, подчеркнув, что эти усилия продолжаются, несмотря на отсутствие оптимизма по поводу быстрого прекращения огня.

Ранее президент Финляндии заявлял, что Владимира Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Москвой или помогают военной промышленности страны-агрессорки.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что регулярно напоминает американскому коллеге Дональду Трампу, мол, он единственный, кого слушает и боится кремлевский фюрер Владимир Путин.

Также он отмечал, что его недавние переговоры с президентом США Дональдом Трампом указывают на то, что американский лидер теряет терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина из-за задержек России в продвижении к миру в Украине.