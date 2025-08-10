ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Президент Финляндии прокомментировал переговоры в Британии по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб положительно оценил встречу представителей США, Украины и европейских стран.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб / © Getty Images

Прошедшие 9 августа в Великобритании переговоры представителей США, Украины и стран Европы стали важным этапом на пути к справедливому миру в Украине.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети Х.

Он сообщил, что провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Работа по достижению справедливого и крепкого мира в Украине продолжается между украинскими и европейскими лидерами, а также советниками по национальной безопасности Украины, Европы и Соединенных Штатов», — отметил Стубб.

Он отметил, что встреча, созванная Джей Ди Венсом и Дэвидом Лемми, стала важным шагом вперед.

Стубб добавил, что сотрудничество с Вашингтоном продолжится.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с президентом Трампом и Соединенными Штатами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники по нацбезопасности европейских государств и Украины на встрече в Лондоне передали свое согласованное предложение американской стороне.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie