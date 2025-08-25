Президент Финляндии раскрыл деталь своих бесед с Трампом

Владимир Зеленский, Александр Стубб, Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что регулярно напоминает американскому коллеге Дональду Трампу, мол, он единственный, кого слушает и боится кремлевский фюрер Владимир Путин.

Об этом Стубб сказал в интервью на телеканале Fox News.

"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, – это сила, и единственный, кого он (Путин – Ред.) слушает, – это Трамп, и единственный, кого он боится, – это Трамп", - подчеркнул финский президент.

Реклама

По его словам, сейчас Трамп тщательно продумывает стратегию дальнейших действий по агрессорке России.

"Конечно, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с президентом Трампом в понедельник (18 августа – Ред.), а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, я уверен, что Трамп отреагирует тем или иным образом", - сказал он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил "нюансы" встречи Путина и Зеленского. По его словам, эта тема возникла позже экспромтом, а не обсуждалась во время саммита на Аляске.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным под угрозой срыва. Он подчеркнул, что уровни лидеров Украины и агрессорки РФ должны решаться, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.

Реклама