Президент Финляндии раскрыл деталь своих бесед с Трампом
Стубб рассказал, что постоянно говорит Трампу о кремлевском "фюрере".
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что регулярно напоминает американскому коллеге Дональду Трампу, мол, он единственный, кого слушает и боится кремлевский фюрер Владимир Путин.
Об этом Стубб сказал в интервью на телеканале Fox News.
"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, – это сила, и единственный, кого он (Путин – Ред.) слушает, – это Трамп, и единственный, кого он боится, – это Трамп", - подчеркнул финский президент.
По его словам, сейчас Трамп тщательно продумывает стратегию дальнейших действий по агрессорке России.
"Конечно, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с президентом Трампом в понедельник (18 августа – Ред.), а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, я уверен, что Трамп отреагирует тем или иным образом", - сказал он.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил "нюансы" встречи Путина и Зеленского. По его словам, эта тема возникла позже экспромтом, а не обсуждалась во время саммита на Аляске.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным под угрозой срыва. Он подчеркнул, что уровни лидеров Украины и агрессорки РФ должны решаться, чтобы завершить войну. Впрочем, россияне делают все, чтобы подобные переговоры не состоялись.