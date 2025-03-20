Президент Финляндии рассказал, что может помочь Украине выиграть войну

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свою лживую стратегию, нанеся удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. Это произошло после его обещаний Дональду Трампу прекратить атаку.

Об этом пишет Politico.

Финский лидер сделал свое заявление после встречи с Владимиром Зеленским в Хельсинки. Днем ранее Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, во время которого тот якобы согласился приостановить удары по энергетике Украины.

Однако РФ уже на следующий день атаковала Украину беспилотниками и ракетами, в том числе по гражданским и критическим объектам.

"Как человек, который был посредником в прекращении огня в Грузии в 2008 году, могу сказать, что это типичная тактика Путина", — подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии считает, что единственный способ заставить Кремль прекратить агрессию – это "милитаризация Украины к зубам". Он также подчеркнул важность вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Европа должна послать четкий сигнал о том, что военная, политическая и экономическая поддержка Украины продолжается", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Стубб заявлял, что ни одна слабость перед Россией не останется без последствий – Москва всегда пытается использовать какие-либо уступки в своих интересах.

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