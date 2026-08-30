Президент Финляндии рассказал, что сдерживает Россию от ядерного удара

Александр Стубб / © Associated Press

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Президент Финляндии Александр Стубб не верит в то, что Россия будет применять ядерное оружие.

Об этом он заявил в интервью BILD.

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По словам Стубба, сдерживающим фактором для Москвы может стать позиция Китая. Президент Финляндии рассказал о разговоре с министром иностранных дел КНР, во время которого поднимал вопрос возможного применения ядерного оружия.

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«Ко мне приезжал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос. Он сказал: „Мы никогда этого не допустим“», — сказал он.

Стубб добавил, что считает такую позицию Пекина достаточно сильным сдерживающим фактором.

В то же время, президент Финляндии не считает, что экономический спад заставит Россию прекратить войну против Украины.

Никогда не следует недооценивать способность России выдерживать тяжелые экономические времена. Достаточно вспомнить советский период, чтобы понять это», — объяснил политик.

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Также Стубб оценил вероятность нападения России на НАТО.

Он признал, что в современном мире невозможно быть полностью уверенным в развитии событий. Однако пока, по его словам, признаков подготовки такого нападения нет.

«В этом мире никогда нельзя быть уверенным сто процентов в чем-то, но, честно говоря, судя по всему, что мы видим, читаем и обсуждаем, мы просто не видим этого на данный момент», — отметил президент Финляндии.

Стубб объяснил, что главная причина состоит в привлечении российских войск к войне против Украины.

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«И причина очень проста. Российские войска задействованы в Украине и сейчас у них фактически дефицит. У них все меньше солдат в условиях все более сложного мира», — добавил он.

Президент Финляндии также выразил сомнение, что Россия способна одновременно вести масштабные боевые действия на двух фронтах.

«Я просто не могу представить, чтобы они вдруг мобилизовались на два фронта», — резюмировал Стубб.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб назвал три ключевых фактора, которые смогут заставить российское руководство согласиться на безусловное прекращение огня в Украине.

Мы ранее информировали, что президент Финляндии отметил успехи украинских Сил обороны и рассказал о помощи Финляндии с подготовкой энергетической инфраструктуры.

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