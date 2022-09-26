Президент Финляндии рассказал, почему любое поражение Путина в Украине представляет опасность

Президент России Владимир Путин – борец, он много вложил ресурсов во вторжение в Украину, поэтому трудно представить, как он воспринимает любое поражение.

И это представляет опасность.

Такое мнение высказал в интервью CNN президент Финляндии Саули Нииностио, в прошлом часто контактировавший с Путиным.

"Он вложил все. Он борец, поэтому очень сложно представить, как он принимает любое поражение, и это, безусловно, делает ситуацию очень критической", – говорит финский президент.

По его словам, в течение многих лет он увидел и понял эволюцию мышления Путина. По его мнению, президент РФ был разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года, поэтому захотел разрешить эту ситуацию сейчас.

Напомним, некоторые западные аналитики считают, что поражение на фронте может вынудить Путина применить ядерное оружие против Украины.По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, у администрации президента Джо Байдена есть план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие.

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