Европейским странам следует изменить подход к сотрудничеству с Киевом и сосредоточиться на том, какую пользу Украина приносит безопасности континента. Благодаря опыту ведения современной войны, украинская армия может стать одной из сильнейших сил в составе Североатлантического альянса.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге 4 мая, сообщает корреспондент «Укринформа».

Лидер Финляндии подчеркнул, что пора по-другому взглянуть на роль Украины в Европе. Он заверил: помощь — это не игра в одни ворота, ведь Украина также полезна европейским странам.

«Если бы у меня было сегодня только одно послание, то вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины… Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине», — подчеркнул Александер Стубб.

Стубб отметил, что с самого начала был решительным сторонником вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. Он убежден, что после присоединения к Альянсу Украина представит одну из самых мощных военных сил мира.

«Нет никакой армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, способной вести современную войну так, как это делает сейчас Украина», — пояснил он.

Президент Финляндии также добавил, что украинский военный опыт уже находит применение в других регионах, в частности, на Ближнем Востоке. Для иллюстрации военного потенциала Александр Стубб привел статистические данные о численности армий:

Европа: около 2 млн военнослужащих (без учета резервистов);

Россия: около 1 млн. 300 тыс. человек;

Украина: 800 тыс. солдат.

В завершение лидер Финляндии призвал европейских партнеров строить отношения с Украиной с расчетом на то, что государство будет оставаться неотъемлемой частью европейского сообщества и после завершения войны.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что за последние четыре месяца Россия ежемесячно теряет на фронте от 30 до 35 тысяч человек убитыми и ранеными. По его словам, в 95% случаев россиян поражают с помощью беспилотников. Также финский лидер отметил, что соотношение потерь на поле боя составляет 1 к 5 в пользу Украины.

