Президент Финляндии спрогнозировал, когда Украина сможет вступить в НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в вопросе членства Украины в НАТО. По его мнению, без согласия Вашингтона вступление Киева в Альянс в ближайшем или среднесрочном будущем маловероятно.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.

«Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе», — сказал Стубб.

Президент Финляндии выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Украина должна вступить в НАТО.

