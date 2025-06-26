ТСН в социальных сетях

Политика
3633
1 мин

Президент Финляндии спрогнозировал, когда Украина сможет вступить в НАТО

Без согласия США Украина не сможет стать членом НАТО в краткосрочной перспективе.

София Бригадир
Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в вопросе членства Украины в НАТО. По его мнению, без согласия Вашингтона вступление Киева в Альянс в ближайшем или среднесрочном будущем маловероятно.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.

«Реалистично можно сказать, что если одно из ключевых государств-членов альянса, другими словами, США, будет против членства Украины в НАТО в этот конкретный момент, это не произойдет в краткосрочной перспективе или, как вы это определяете, в среднесрочной перспективе», — сказал Стубб.

Президент Финляндии выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе Украина должна вступить в НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО.

