Президент Финляндии заинтриговал заявлением об "решающих" днях для достижения мира в Украине

Александр Стубб / © Getty Images

Следующие дни будут решающими для усилий по достижению "справедливого и длительного мира в Украине".

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в сети X.

По его словам, утром он говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сообщил о последних событиях, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Будущее Украины определяется Украиной, безопасность Европы определяется Европой. Работа Соединенных Штатов и Украины продолжается. Следующие дни будут решающими для достижения крепкого и справедливого мира", - подчеркнул Стубб.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что после встречи делегаций Украины и США в Женеве по согласованию мирного плана осталось «лишь несколько разногласий». По ее словам, президент США Дональд Трамп давит на Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина для скорейшего соглашения.

В свою очередь, американский госсекретарь Марко Рубио, возглавлявший переговоры в Женеве, готовится обсудить обновленный мирный план по Украине с Трампом. По словам госсекретаря США, переговоры оказались "очень полезными" и стали "самым продуктивным днем за очень долгое время".

