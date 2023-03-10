Президент Финляндии заявил: готов разговаривать с Путиным только, "если будет какая-то польза"

Ранее Нииниста называли "шептуном Путина".
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что больше не видит смысла разговаривал с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. К слову, раньше они неоднократно коммуникировали, а Ниинисте даже называли "шептуном Путина".
Об этом Ниинисте сказал в интервью Bloomberg.
"Я сказал, что полностью готов поговорить с ним, если будет какая-то польза от этого, но сейчас ничего подобного мы не обнаружили", – сказал он.
К слову, президент Финляндии дал интервью агентству после встречи в Вашингтоне с американским президентом Джо Баденом. Лидеры стран обсуждали вступление Финляндии в НАТО. Финский лидер посещает Вашингтон в рамках недельной поездки в США. В разговоре с журналистами Ниинисте сказал, что переговоры с Байденом были "достаточно длительными".
"США поддерживали нас на протяжении всего процесса НАТО и продолжают делать это, насколько это возможно", — сказал Ниинисте.
Напомним, бывший директор Информационного бюро НАТО в Москве говорит, что Кремль верил в сценарий "распада НАТО", но его можно рассматривать в категории "политическая фантастика". После полномасштабного нападения на Украину Владимир Путин столкнулся с реальностью и его "пузырь лопнул".
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