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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Президент Финляндии заявил, что переговоры по миру в Украине могут принести результат

Он отметил, что принуждение Украины к территориальным уступкам недопустимо.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент Финляндии Александер Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб. / © Associated Press

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что, несмотря на сложность ситуации, переговоры по прекращению огня в Украине остаются возможными.

Стубб сделал это заявление на пресс-конференции с находящейся с визитом в Финляндии президенткой Косово Вйосой Османи Садриу, передает издание YLE.

Он также подтвердил позицию Финляндии, согласно которой недопустимо принуждение Украины к территориальным уступкам или ограничение ее суверенитета, в частности членства в НАТО.

В то же время Стубб отказались комментировать потенциальные последствия выхода США из мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин якобы предлагает остановить вторжение, в то же время Украина готова к переговорам, но при одном условии.

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