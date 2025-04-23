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Президент Финляндии заявил, что переговоры по миру в Украине могут принести результат
Он отметил, что принуждение Украины к территориальным уступкам недопустимо.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что, несмотря на сложность ситуации, переговоры по прекращению огня в Украине остаются возможными.
Стубб сделал это заявление на пресс-конференции с находящейся с визитом в Финляндии президенткой Косово Вйосой Османи Садриу, передает издание YLE.
Он также подтвердил позицию Финляндии, согласно которой недопустимо принуждение Украины к территориальным уступкам или ограничение ее суверенитета, в частности членства в НАТО.
В то же время Стубб отказались комментировать потенциальные последствия выхода США из мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин якобы предлагает остановить вторжение, в то же время Украина готова к переговорам, но при одном условии.