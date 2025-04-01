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Президент Финляндии заявил, что только Трамп может примирить Украину и РФ
Российский диктатор Путин опасается американского президента.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп единственный, кто может стать посредником между Украиной и российскими захватчиками.
Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, в эфире Fox News.
Он заявил, что российский диктатор Путин боится американского президента и уважает во многих аспектах.
«Путин боится и уважает во многих аспектах Трампа […] Я также подчеркнул ему, что нам нужна четкая дата прекращения огня — 20 апреля», — заявил Стубб.
Ранее сообщалось, что личный духовный наставник Трампа призвал дать оружие Украине для защиты от захватчиков.
Мы раньше информировали, что Украина может стать жертвой «революции» Трампа и его любви к Путину.