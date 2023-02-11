Президент Финляндия верит, что страна вступит в НАТО в июле этого года

Финляндия надеется, что сможет полноценно вступить в НАТО до июля этого года.

Президент Финляндии Саули Ниинистё верит , что Финляндия и Швеция уже в качестве полноправных членов НАТО будут участвовать в июльском саммите оборонного альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на интервью Ниинистё для STT.

По словам президента Финляндии, если это не произойдет до саммита, то хотя бы сразу после. Однако тогда будет много вопросов к альянсу.

Ниинистё напоминает, что весной прошлого года Финляндия и Швеция слышали много обнадеживающих заявлений от НАТО о плавном прогрессе членства, но этого не произошло.

"Конечно, я вижу, что для НАТО это уже проблема и страны НАТО также удивлены", — говорит финский президент.

В центре внимания, в частности Турция. В настоящее время 28 стран НАТО уже четко выразили свою позицию и ратифицировали членство Финляндии и Швеции. Он подчеркивает, что решение Турции в конечном итоге будет зависеть от президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Не думаю, что он согласится на какое-либо публичное давление ни при каких обстоятельствах. Но если что-то сдвинется в двусторонних переговорах между Соединенными Штатами и Турцией, возможно, это будет иметь эффект", — предполагает Ниинистё .

По его мнению, положительное влияние может оказать новое шведское законодательство о борьбе с терроризмом, что может убедить Эрдогана в том, что Швеция выполнила договоренности. Следует заметить, что к тому времени в Турции уже завершатся выборы и это тоже может повлиять на мнение Эрдогана.

Отметим, что, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, что его страна не будет принимать решения о расширении НАТО, официальный Вашингтон убеждает, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе.

Читайте также: