Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве ему отказали в визите

Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве ему отказали в визите

Вероятно, президент Украины Владимир Зеленский отказал Штайнмайеру во встрече из-за его тесной связи с Россией в прошлом.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Польшу заявил, что украинская сторона отказала ему во встрече в Киеве.

Об этом Штайнмайере написал в Твиттер.

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"Вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии мы хотели поехать в Киев, чтобы направить сильный сигнал о солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но, очевидно, и надо признать, что этого не захотели в Киеве", — написал президент Германии.

По информации немецкого издания Bild, президент Украины Владимир Зеленский отказал Штайнмайеру во встрече из-за его тесной связи с Россией в прошлом, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отмечается, лидеров других стран глава государства готов встретить в Киеве.

Напомним, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять Украине оружие, несмотря на то, что недавно не планировала этого делать. Он добавил, что мнение изменилось после зверств российских оккупантов.

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