Президент Гондураса пригрозила Трампу по поводу военной базы

Президент Гондураса Сиомара Кастро в своем новогоднем обращении пригрозила прекратить военное сотрудничество с США, если избранный президент Дональд Трамп начнет высылать из страны ее сограждан.

Об этом сообщает EFE.

Кастро пригрозила прекратить военное сотрудничество с США: речь идет об отказе от размещения в Гондурасе военной базы, которую Штаты контролируют с 80-х годов прошлого века. Сейчас там находится контингент в количестве около 400 бойцов.

Президент Гондураса заявила, что Трампу не стоит "прибегать к ненужным репрессиям против наших мигрантов, которые вносят большой вклад в экономику США".

Напомним, Трамп 25 раз обещал "начать крупнейшую операцию по депортации" нелегальных мигрантов из США.

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