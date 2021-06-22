Президент Грузии 23 июня посетит Украину и встретится с Зеленским

Из-за приезда госпожи Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня посетит Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает "Грузия онлайн" со ссылкой на администрацию президента страны.

Также читайте Украина предложила Грузии взаимно признать свидетельства о вакцинации от коронавируса

В рамках визита Саломе Зурабишвили встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встречи будут проходить лицом к лицу и в расширенном составе.

"В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгаль и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. ПрезидентГрузии посетит Украину вместе с государственной делегацией, в которую входят представители администрации президента, законодательной и исполнительной власти", — говорится в заявлении .

Управление Государственной охраны Украины отмечает, что 22-23 июня из-за официального визита госпожи Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее откладывала поездку в Украину. А в июле 2020 года заявила, что готова приехать в Украину, как только появится такая возможность. Руководитель государства хочет наладить отношения между обеими странами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку